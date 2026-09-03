Céu pouco nublado e subida da temperatura nas terras altas da Madeira esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 3 de Setembro, no arquipélago da Madeira, céu em geral pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, de nordeste, rodando gradualmente para norte. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 25 graus Celsius.