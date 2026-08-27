A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a videovigilância aperta crime em Câmara de Lobos. O sistema autorizado pelo Governo da República deverá entrar em funcionamento na cidade até Março de 2027 e logo depois no Estreito. Medida integra nova estratégia que inclui segurança privada e guardas-nocturnos.

Nestas páginas leia, também, que o relvado do Centro Desportivo da Madeira está degradado e sem data de recuperação. Com uma foto que mostra o mau-estado do 'piso', a Sociedade da Ponta do Oeste admite “praga” no recinto da Ribeira Brava, mas não se livra de críticas. Por via disso, a empresa reconhece incerteza quanto à reabertura do espaço.

Na gestão urbana da capital madeirense, dizemos-lhe que o Funchal aprova hoje plano que vai transformar o quarteirão do Carmo.

Com destaque na primeira página temos, ainda, a notícia em que Albuquerque afasta para já uma remodelação do Governo, mas deixa avisos aos colegas, já que os secretários regionais estão debaixo de olho. O presidente do Governo Regional, disse ontem que o segundo helicóptero já não chega este Verão e que só há ‘ferry’ se Lisboa pagar a factura.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, as Urgências suspendem visitas devido à elevada afluência. O SESARAM justifica a decisão com o facto de ter meia centena de doentes à espera de internamento. Ainda no âmbito do acesso aos cuidados, dizemos como os estudantes deslocados podem pedir reembolsos de saúde.

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