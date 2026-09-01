Biblioteca Municipal do Funchal dedica Setembro à poesia e à música tradicional madeirense

A Biblioteca Municipal do Funchal dedica a programação de Setembro à poesia e à valorização da cultura e do património musical madeirense, com duas iniciativas de participação gratuita.

A primeira acontece a 19 de Setembro, pelas 18 horas, com o regresso de 'Bem, a Poesia...', iniciativa dinamizada por Jorge Ribeiro de Castro que assinala o início da temporada 2026/2027. O encontro convida o público a partilhar poesia através da declamação, podendo ser apresentados textos de autores conhecidos ou menos conhecidos, bem como poemas da autoria dos próprios participantes.

Aberta ao público em geral, a sessão pretende proporcionar um espaço de encontro em torno da expressão poética, dirigido a leitores, autores e simplesmente apreciadores de poesia.

A programação prossegue a 30 de Setembro, às 18 horas, com uma sessão do Clube de Leitura dedicada à Música Tradicional Madeirense e às recolhas da Xarabanda, que terá Rui Camacho como convidado.

O encontro pretende abordar o trabalho de recolha e preservação da música tradicional madeirense, valorizando uma componente importante da memória e do património cultural da Região. A participação de Rui Camacho permitirá igualmente uma reflexão sobre a importância da salvaguarda e transmissão destas expressões musicais.

As duas iniciativas decorrem nas instalações da Biblioteca Municipal do Funchal, com entrada livre, reforçando o papel daquele espaço enquanto ponto de encontro, participação e promoção cultural.