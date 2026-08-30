Mónaco bate Marselha e é líder isolado da liga francesa de futebol

O Mónaco, sétimo classificado em 2025/26, isolou-se hoje na liderança da Liga francesa de futebol, ao vencer em casa o Marselha por 2-0, no encontro de encerramento da segunda jornada da prova.

O jovem avançado alemão Paris Brunner, que a época passada não marcou qualquer golo na Ligue 1, foi o 'herói' dos monegascos, ao 'bisar', com tentos aos 13 e 54 minutos.

O internacional jovem português Flávio Nazinho, formado no Sporting, foi titular nos anfitriões como lateral esquerdo, tendo cumprido os 90 minutos.

Na classificação, o Mónaco passou a somar seis pontos, seguindo dois à frente de um quinteto, no qual não está o pentacampeão francês e bicampeão europeu em título Paris Saint-Germain, que arrancou a prova com dois empates.

No primeiro jogo do dia, o Paris FC venceu em casa o Nice por 3-0, com golos do maliano Lassine Sinayoko, aos 21 minutos, de grande penalidade, do argelino Samir Chergui, aos 51, e do suplente Vincent Marchetti, aos 89.

Os parisienses, que se tinham estrado com um 'nulo' em Troyes, passaram a somar quatro pontos, o dobro dos do vizinho PSG, enquanto o Nice manteve-se com um.

Por seu lado, o Rennes também chegou aos quatro pontos, ao vencer em casa o Le Mans por 3-2, num embate em que chegou a 2-0 e só ganhou com um penálti nos descontos, já contra 10.

Esteban Lepaul, aos cinco minutos, e Valentin Rongier, aos 26, deram cedo dois tentos de vantagem aos locais, mas Louis Mafouta restabeleceu a igualdade, com um 'bis', aos 30 e 54, o segundo na transformação de uma grande penalidade.

Os forasteiros, que contam um ponto, acabaram por ficar reduzidos a 10 aos 68 minutos, com Djibril Sidibe a ver o vermelho direto instantes após entrar, o que os locais aproveitaram para chegar ao 3-2, quando Lepaul 'bisou', de penálti, aos 90+6.