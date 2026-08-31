Julieta Vasconcelos expõe no espaço Wine Prosa

A pintora Julieta Vasconcelos prepara-se para inaugurar a sua mais recente exposição já no próximo dia 5 de Setembro, pelas 16 horas, no espaço Wine Prosa, localizado no número 60 da Rua dos Netos, no Funchal.

A artista explica que o certame exibe o “evocativo simbólico”, um linha criada pela própria dentro do simbológico, “onde se observa o símbolo e conceito estabelecido de forma evocativa”.

A exposição, que estará patente até 10 de Setembro, contou com a colaboração de Rui Camacho e o patrocínio da empresa Alpha Publicidade. No seu currículo, Julieta Vasconcelos conta com exposições na Madeira e nos Açores. Aliás, a exposição ‘Liberdade de ser’, patente no Museu de Arte Moderna MAMMA, contou com a visita da realeza britânica.