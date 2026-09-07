Onze alpinistas morrem em avalanche no desfiladeiro no Cáucaso russo de Bezengi
Onze alpinistas morreram na sequência de uma avalanche no Cáucaso russo, disse hoje o Ministério das Situações de Emergência da Rússia.
A avalanche, ocorrida no domingo no desfiladeiro de Bezengi - conhecido pelas montanhas e por um glaciar -, surpreendeu um grupo de 33 alpinistas, acrescentou a mesma fonte.
"Infelizmente, 11 pessoas morreram" e outras seis ficaram feridas, informou o ministério, acrescentando que dez alpinistas conseguiram descer em segurança, enquanto o paradeiro de outros seis permanecia desconhecido.
O desfiladeiro de Bezengi, situado na região central da cadeia montanhosa, situa-se no conjunto de algumas das montanhas mais altas do Cáucaso,
Onze das 14 montanhas do Cáucaso - com altitude superior a cinco mil metros - estão localizadas em Bezengi.
A cadeia montanhosa faz fronteira entre Geórgia e a Rússia sendo que a região e o glaciar de Bezengi ficam em território da Rússia.