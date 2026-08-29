Mitchell van der Gaag repete ‘onze’ em Arouca
O Marítimo vai apresentar, este sábado, diante o Arouca, o mesmo 'onze' titular que iniciou as três primeiras partidas da I Liga 2026/27.
Mitchell van der Gaag mantém, assim, a aposta na equipa que contribuiu para que o emblema verde-rubro permaneça invicto neste regresso ao principal escalão do futebol português.
Desta forma, Alfonso Pastor, Igor Julião, Romain Correia, Rafael Fernandes, Paulo Henrique, Danilovic, Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Simo, Adrian Butzke e Martín Tejón voltam a ser titulares.
No banco de suplentes do Marítimo estão Gonçalo Tabuaço, Francisco Vieites, Nilton, Francisco Silva, Ibrahim Alani, Gabor Szalai, Samuel Bamba, Bryan Ekango, Israel Ayuma, Nélio e Maurice Boakye.
O encontro com o Arouca está agendado para as 15h30, no Estádio Municipal de Arouca, e é referente à quarta jornada da I Liga.