Nacional com uma alteração no 'onze' para receber o Estrela da Amadora
O treinador do Nacional promoveu uma alteração no onze inicial para o duelo deste domingo, em casa, frente ao Estrela da Amadora, em jogo referente à quarta jornada da I Liga.
A principal novidade surge no lado esquerdo da defesa, com William Kokolo a entrar para o lugar de Markus Jensen. De resto, o técnico mantém a mesma estrutura e os restantes dez jogadores que foram titulares na última jornada em Guimarães.
Para a recepção ao Estrela, João Gião aposta na seguinte equipa: Renato Marin; Wesley Gasolina, Léo Santos, José Vítor e William Kokolo; Igor Liziero, Matheus Dias e Filipe Soares; Miguel Baeza, Pablo Ruan e Daniel Júnior.
No banco de suplentes, o técnico tem à disposição João Gonçalves, Kevyn Vinícius, Daniel de la Cruz, Chico Gonçalves, Matheus Iseppe, Markus Jensen, Matchoi Djaló, Danel Dongmo, Deivison, Stavros Gavriel, Allen Obando e Fernando Nava.