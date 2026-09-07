Champions de andebol com dois clubes potugueses

O tricampeão português Sporting inicia a participação na Liga dos Campeões de andebol num grupo mais acessível, enquanto o FC Porto deverá deparar-se com maiores dificuldades, face aos alemães do Füchse Berlim e húngaros do Veszprém.

A presença dos 'dragões' na edição 2026/27 deve-se a um alargamento e consequente novo formato do torneio, que decorrerá entre quarta-feira e 13 de junho de 2027, uma vez que a equipa portuense recebeu um dos 13 'wild cards' atribuídos pela EHF, enquanto os 'leões' estavam automaticamente apurados.

Os 'leões' foram cabeças de série no sorteio e, por isso, vão enfrentar o Pick Szeged (Hungria), GOG (Dinamarca) e IFK Kristianstad (Suécia), emblemas contra os quais têm obrigação de ultrapassar o Grupo D, por culpa do estatuto conquistado, ou seja, dois anos seguidos a atingir os quartos de final da prova.

O primeiro desafio da equipa comandada por Ricardo Costa, que irá perder os laterais Martim e Francisco Costa para os germânicos do Flensburgo a partir de 2027/28, será frente aos dinamarqueses do GOG, na quinta-feira, no Pavilhão João Rocha, pelas 19:45.

Se o tricampeão nacional evitou algumas das equipas mais poderosas, como o FC Barcelona, atual campeão e recordista destacado de títulos, com 13 troféus conquistados, o FC Porto não teve essa sorte, já que vai ter de encarar dois pesos pesados do andebol mundial.

O Füchse, do dinamarquês Mathias Gidsel, melhor jogador do Mundo em 2023, 2024 e 2025, será, em teoria, o oponente mais temível do Grupo A, e o Veszprém, que recebe os 'dragões' a partir das 17:45 (horas em Lisboa), um dia antes dos 'leões', outro nome difícil de bater.

O clube húngaro, derrotado nas finais de 2002, 2015, 2016 e 2019, tem no plantel colossos do andebol mundial, como o guarda-redes Emil Nielsen ou os pontas Hugo Descat e Yanis Lenne, pelo que é amplamente favorito a seguir em frente na 'poule', que conta ainda com o Partizan, da Sérvia.

Para a nova época, o formato foi alterado, com a competição a ter agora 24 emblemas, em vez de 16, fazendo desaparecer os dois agrupamentos de oito emblemas.

Assim, os 24 clubes estão divididos por seis 'poules' de quatro equipas cada, com 12 deles a rumarem à Ronda Principal, composta por dois grupos de seis, com as quatro melhores a avançarem para os quartos de final.

Já os últimos dois das seis 'poules' descem à Liga Europeia, na qual está o Benfica, Águas Santas e Marítimo, e os dois quintos classificados do dois grupos de seis da 'Main Round' da 'Champions' rumam aos 'oitavos' da segunda competição mais importante da EHF a nível de clubes.

A decisão do troféu continua a disputar-se numa final a quatro, em Colónia, Alemanha.