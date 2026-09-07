Imprensa alemã fala em "terramoto" após vitória histórica da AfD na Saxónia-Anhalt

A imprensa alemã fala num "terramoto" após a vitória histórica da Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições regionais da Saxónia-Anhalt, destacando a dimensão do resultado, a derrota da CDU e as dificuldades para formar Governo.

O jornal Süddeutsche Zeitung abre a cobertura com um título direto: "AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt" ("AfD vence na Saxónia-Anhalt"). O jornal salienta que a formação de extrema-direita foi pela primeira vez a força mais votada no estado e alcançou, segundo a primeira projeção, 44% dos votos, o melhor resultado da AfD numa eleição regional alemã.

Numa segunda análise, o Süddeutsche Zeitung escreve "AfD stark bei Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Sieben Erkenntnisse aus der Prognose" ("AfD forte nas eleições regionais da Saxónia-Anhalt: sete conclusões da projeção"), destacando que a formação ficou perto de uma maioria absoluta e que "Kanzler Merz steht vor einem großen Problem" ("O chanceler Merz está perante um grande problema").

A Zeit coloca o resultado no contexto da política federal com o título "Ob AfD-Beben oder Zerreißprobe -- für Merz wird es brenzlig" ("Seja terramoto da AfD ou prova de rutura --- para Merz a situação fica perigosa"). A análise destaca a vitória da AfD, a derrota da União Democrata-cristã (CDU) e o impacto que o resultado poderá ter sobre Friedrich Merz.

O mesmo título é reproduzido pela Süddeutsche Zeitung numa notícia da agência alemã dpa. O texto considera que uma maioria absoluta da AfD provocaria um "beispielloses Polit-Beben", ou seja, um "terramoto político sem precedentes", e analisa as dificuldades de Merz perante os resultados.

A ZDF, através do ZDFheute, resume o resultado com o título "Wahl in Sachsen-Anhalt: Siegmund und Schulze haben gewählt" na sua cobertura em direto, mas a atualização eleitoral destaca que a AfD está claramente à frente da CDU e que a distribuição final dos lugares será decisiva para determinar se a formação consegue uma maioria absoluta.

O ZDFheute chama ainda a atenção para as consequências económicas de uma eventual governação da AfD. Economistas e responsáveis empresariais citados pela televisão pública alertam para possíveis dificuldades na atração de trabalhadores estrangeiros e de investimento.

O Bild destaca a dimensão da vitória da AfD com o título "Wahl in Sachsen-Anhalt: AfD halbiert die CDU" --- "Eleições na Saxónia-Anhalt: AfD reduz a CDU a metade". O jornal fala num "choque" em Magdeburgo e sublinha que a AfD se tornou, com larga vantagem, a principal força política, enquanto a CDU sofreu uma forte derrota.

Outra peça do mesmo jornal questiona a capacidade de formação de Governo, com o título "Sachsen-Anhalt: Von diesen Parteien kommen die neuen AfD-Wähler" --- "Saxónia-Anhalt: de que partidos vêm os novos eleitores da AfD?" --- analisando a transferência de votos para a formação de Ulrich Siegmund.

O resultado coloca agora no centro da cobertura a formação do próximo Governo. A AfD é claramente a força mais votada, mas a questão decisiva passa por saber se consegue alcançar uma maioria absoluta. Caso contrário, os restantes partidos terão de encontrar uma solução para formar Governo sem uma coligação com a extrema-direita.

A votação representa também uma forte derrota para a CDU, que passa de 37,1% nas eleições de 2021 para cerca de 18% nas primeiras projeções. A configuração final do parlamento será determinante para perceber se Sven Schulze poderá continuar a liderar o Governo regional ou se será necessário encontrar outra solução.