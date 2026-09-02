Rangel transmite ao homólogo alemão "total solidariedade" após ataque atribuído à Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, transmitiu hoje ao homólogo alemão, Johann Wadephul, a "total solidariedade de Portugal" após o ataque híbrido ocorrido em Leipzig em agosto, pelo qual o Governo alemão responsabilizou a Rússia.

Numa nota na rede social X, a diplomacia portuguesa frisou que Paulo Rangel expressou ao ministro dos Negócios Estrangeiros alemão "a total solidariedade de Portugal com a Alemanha a propósito do ataque híbrido russo em Leipzig".

"A segurança coletiva na Europa assenta nesta solidariedade constante e inabalável", pode ler-se ainda.

Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha expressado hoje "total solidariedade" de Portugal à Alemanha após o ataque híbrido ocorrido em Leipzig.

"Expressamos total solidariedade à Alemanha em face do ataque híbrido russo em Leipzig. A unidade de todos os Aliados é um pilar essencial da nossa segurança coletiva e não vacilaremos na sua defesa, tal como não hesitaremos na denúncia dos que nos tentam dividir", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

"A nossa determinação não falhará na defesa da Ucrânia. Estamos unidos com a Alemanha e demais aliados em prol dos valores da paz, da segurança e da liberdade", acrescentou o chefe do Governo PSD/CDS-PP.

O Governo alemão responsabilizou a Rússia pelos incidentes com drones no aeroporto de Leipzig em agosto e anunciou o encerramento do consulado russo em Bona e do centro cultural russo em Berlim.

Na sequência desta posição assumida hoje, os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu e o secretário-geral da NATO manifestaram "total solidariedade" à Alemanha, em mensagens divulgadas nas redes sociais.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referiu ter falado hoje de manhã com o chanceler alemão, Friedrich Merz.

"Garanti-lhe que a União Europeia está plenamente solidária com a Alemanha perante este ataque levado a cabo pela Rússia", relatou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia afirmou que a União Europeia se vai manter "unida, apesar destes atos graves e cada vez mais intensos", e saudou as "medidas firmes" tomadas pelo Governo alemão para responder ao incidente.

Por sua vez, Mark Rutte também indicou ter falado com o chanceler alemão, a quem transmitiu "toda a solidariedade" da NATO.

"As provas são claras. E saúdo as medidas anunciadas pela Alemanha em resposta", disse o secretário-geral da NATO.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, manifestou também "total solidariedade para com a Alemanha" e condenou "com a maior veemência possível a tentativa de ataque com drones perpetrada pela Rússia".

"A Rússia deve pôr fim à sua guerra de agressão contra a Ucrânia, em vez de a intensificar", defendeu António Costa, afirmando que "a UE continua forte e unida e a Rússia não prevalecerá".