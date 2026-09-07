Aviso amarelo para tempo quente e poeiras em suspensão
Previsão do IPMA para esta segunda-feira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca a Costa Sul da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido ao tempo, desde as 9 horas desta segunda-feira, até às 18 horas de terça-feira, dia 8 de Setembro.
As previsões apontam para uma subida
da temperatura, bem como para a possibilidade de poeiras em suspensão. De resto,
tudo indica que seja um dia com períodos de céu muito nublado, apresentando
boas abertas na vertente
sul da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar fraco a
moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes
forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e
nas terras altas.
Estado do Mar
Costa Norte: Ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros.
Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.
Temperatura da água do mar: 23/25ºC