Aviso amarelo para tempo quente e poeiras em suspensão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca a Costa Sul da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo devido ao tempo, desde as 9 horas desta segunda-feira, até às 18 horas de terça-feira, dia 8 de Setembro.

As previsões apontam para uma subida da temperatura, bem como para a possibilidade de poeiras em suspensão. De resto, tudo indica que seja um dia com períodos de céu muito nublado, apresentando boas abertas na vertente

sul da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes

forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e

nas terras altas.

Estado do Mar

Costa Norte: Ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/25ºC