Um país entre desafios, polémicas e vitórias

Público:

- "Há três mil novos enfermeiros mas hospitais não conseguem contratar"

- "Canoagem. Aos 37 anos, Fernando Pimenta chega aos 14 títulos mundiais: 'Estou de volta'"

- "José Pinhal. O cantor que se tornou ainda maior depois de desaparecer"

- "Relatório. Ondas de calor marinhas estão a fechar a janela de recuperação dos recifes de coral"

- "Balanço. PRR acelerou e pagou reformas mais desejadas por Bruxelas do que por Portugal"

- "Rentrée do PSD. Montenegro evita OE e deixa oposições a falar sozinhas"

- "'A REN nunca devia ter sido vendida'. Castro Guerra defende que a REN é um instrumento de soberania"

- "Referendo. Islândia rejeita reabertura das negociações de adesão à UE"

Correio da Manhã:

- "Governo esconde custo total das fragatas. Ministérios empurram esclarecimentos um para o outro"

- "Defesa e Finanças não revelam o valor dos juros"

- "Benfica-Estoril. Palhinha convocado com estreia à vista"

- "FC Porto. Santiago Giménez já é dragão"

- "FC Porto. Flávio Gonçalves renova"

- "Tragédia no Himalaias. Risco de novas cheias aterroriza Nepal"

- "Jovem de 20 anos mata namorado da mãe na Maia"

- "Está em fuga. Segundo assaltante do 'gang' do rolex identificado"

- "Anúncio. Executivo faz mudanças nas escolas"

- "Setúbal. Centenas na rua em defesa das praias"

- "Islândia rejeita União Europeia"

- "Grécia. Português esteve 'morto' durante mais de uma hora"

Jornal de Notícias:

- "Estado deve 38 milhões de euros aos politécnicos"

- "Um banho que cura todas as maleitas. Cortejo dos Trajes de Papel de São Bartolomeu junta milhares no Porto"

- "Matou padrasto à facada para travar agressões"

- "Keegan Swirbul vence Grande Prémio Douro Internacional"

- "UNEF. PSP deteve 700 estrangeiros no primeiro ano a controlar fronteiras"

- "Ensino. Universidade do Minho esgota três licenciaturas duplas"

- "P. de Varzim. Extinção da Póvoa Lazer com garantia de futuro para trabalhadores"

- "Ministro. Radical Ben-Gvir com maior influência na escalada anti-Palestina"

- "TikTok. Conduzir em contramão é tendência online para ganhar 'likes'"

Diário de Notícias:

- "Falência de clínica de fertilidade em Cascais deixa pacientes em desespero"

- "Reportagem. Mais de 700 detidos por tráfico de droga no centro de Lisboa desde 2024"

- "Entrevista. Federica Mogherini: 'Vivi a passagem do último período de multilateralismo funcional'"

- "Governo. Montenegro diz que Governo 'acerta quase sempre' sem dar resposta a críticas da oposição"

- "Polémica. Socialista Álvaro Beleza põe data limite para o caso Luís Neves: 5 de outubro"

- "Combustíveis. Gasóleo cai mais de seis cêntimos na maior descida em quatro semanas"

- "Espanha. Um mês após a crise migratória, Sánchez anuncia mais ajuda a Ceuta e prepara explicações"

Negócios:



- "Em plena guerra, energia leva lucros da bolsa a novo recorde"

- "PRR chega ao fim com menos obras e mais amigo das empresas"

- "Portugal volta a liderar subida do preço das casas no início do ano"

- "Entrevista. António Nabo Martins: 'Era bom haver um passe verde para mercadorias'"

- "Conjuntura. Construção em alta dá sinal positivo sobre investimento"

- "#Os Mais Poderosos 2026. #05 [presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen] Fechou acordos comerciais históricos, resistiu a quatro moções de censura e viu cair o seu mais persistente opositor, Viktor Orbán"

Jornal Económico:

- "Preço do pão vai subir à boleia do trigo mais caro"

- "Islândia rejeita nova negociação de adesão à UE"

- "Tensão nas relações UE-Rússia"

- "Certificados de Aforro voltam a bater oferta da banca em depósitos"

- "Segunda vida. Blackberry aposta no software automóvel e na robótica"

- "A inflação está muito alta e abre caminho a subida de juros. Diz presidente da Fed, Kevin Warsh"

- "[Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial:] 'Vai haver menos dinheiro de fundos europeus'"

- "Air France/KLM deixa de ser assistida no handling pela Menzies"

- "Seis meses de guerra no Irão continuam a pesar nos bolsos"

- "Mestrado estrela em Finanças dá salário de 140 mil euros"

Record:

- "Sporting. Flávio é o menino 100 milhões. SAD quer dar-lhe cláusula de craque"

- "Benfica-Estoril. 'Palhinha está convocado', Marco Silva"

- "El Karouani fechado. Marroquino aterrou em Lisboa e vai ser águia"

- "FC Porto. Giménez já chegou. Vem aí Gabriel Mec"

- "Record International Masters Futsal. Sporting 6-2 Cartagena. Benfica 2-3 Palma. Leões reinam"

- "Canoagem. Pimenta perfeito. Segundo ouro nos Mundiais da Polónia"

"Nacional 2-3 E. Amadora"

- "Casa Pia 0-1 Moreirense"

- "Famalicão 0-0 Gil Vicente"

O Jogo:

- "FC Porto. Mec e Souza também vão ser reforços. Santiago Giménez já está na Invicta e não chega sozinho: lateral-esquerdo e extremo brasileiros igualmente guarantidos"

- "Zaidu afastado dois meses"

- "Ciclismo. Keegan Swirbul ergue o troféu"

- "Canoagem. Mais um título para Pimenta. Minhoto campeão em k1 5000"

- "Benfica-Estoril. Palhinha com estreia à vista. Médio treinava no Bayern e Marco Silva confia nele"

- "El Karouani em Lisboa cedido pelo Al Qadisiyah"

- "Braga-V. Guimarães. O dérbi que nunca se esquece. Noite quente com jogo grande"

- "Sporting. Daniel Bragança ruma ao Torino. Transferência quase fechada por 5 MEuro"

- "Lista de centrais preparada caso Inácio saia de repente"

- "Famalicão 0-0 Gil Vicente"

- "Nacional 2-3 E. Amadora"

- "Casa Pia 0-1 Moreirense"

A Bola:

- "Benfica-Estoril. Palhinha vai a jogo. Marco Silva anuncia convocatória do reforço. Treinador não esconde entusiasmo com a chegada do médio, mas assinala boas exibições de Barrenechea"

- "Marco Silva: 'Querem que tire Prestianni para pôr Kaminski?'"

- "El Karouani chegou para a lateral esquerda"

- "Canoagem. Pimenta só sabe ganhar. Campeão do Mundo em 5000m depois dos 1000m no sábado. Portugal também conquista a prata em K2 500m"

- "Jogos do Mediterrâneo. Bronze nos 100m para Arialis Martínez"

- "Sporting. O verão mais rico da história. Leão ultrapassa os 200 milhões em vendas"

- "Rui Borges mantém absoluta confiança em Zalazar"

- "FC Porto. Aeroporto em polvorosa. Giménez já está na Invicta, atacante Gabriel Mec e lateral esquerdo Souza a caminho"

- "Deniz Gul no Galatasaray por 10 milhões"

- "Inglaterra. 'Hat-trick' de Bruno na goleada do United"

- "Espanha. Real Madrid atropela o Málaga"

- "A Bola ao Centro. 'Não sei quem é José Mourinho'. Miles Coleman. Entrevista com o produtor da série da 'Netflix' sobre o treinador português"