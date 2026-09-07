A Hotelaria regional apresenta, desde 2019, os maiores crescimentos nas taxas de ocupação-cama e ocupação-quarto entre os principais destinos analisados. A Madeira ganha terreno à concorrência. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Em destaque está também o Porto Santo que prepara 100 novas casas. A Câmara Municipal já comprou um terreno no Campo de Cima e dispõe de outra área municipal próxima. Este programa será executado por fases ao longo do mandato. Conheça todos os pormenores nas páginas 4 e 5.

Num olhar pelas festas, saiba que Carlos Ruas será homenageado na Forever Young. A figura incontornável da noite do Porto Santo será distinguida numa festa dedicada às memórias dos anos 80, 90 e 2000. Leia na página 31.

Na política, maioria à justa trava faltas no Parlamento. Nas páginas 8 e 9 explicamos que, como PSD e CDS têm apenas um deputado de vantagem sobre toda a oposição, obriga a especial atenção à assiduidade nas votações.

Por fim, nos casos do dia, falamos de como o Mercado dos Lavradores soma nove queixas. A ARAE recebeu denúncias sobre preços e outras práticas, mas a fiscalização não detectou irregularidades nas banca.

Estas e outras notícias constam da edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e boa semana com o DIÁRIO!