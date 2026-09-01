Pestana abre candidaturas para programa de desenvolvimento de futuros líderes na hotelaria

O Pestana Hotel Group abriu esta terça-feira as candidaturas para a edição de 2027 do Growing Together, programa global de desenvolvimento destinado a profissionais da hotelaria que pretendam reforçar competências de gestão e liderança e preparar-se para assumir novas responsabilidades no sector.

Criado em 2008, o programa já conta com 15 edições e apresenta uma taxa de progressão significativa: um em cada dois participantes avançou para uma função de liderança operacional, enquanto cerca de 70% dos participantes que progrediram profissionalmente permaneceram no grupo.

A formação decorre ao longo de 18 meses, a tempo inteiro e com remuneração, combinando aprendizagem em contexto de trabalho, contacto direto com equipas e responsáveis do grupo e passagem por diferentes operações e geografias.

Nos primeiros 12 meses, os participantes cumprem ciclos de oito semanas em diferentes departamentos operacionais e corporativos e em unidades de várias marcas do Pestana Hotel Group. O percurso começa em Portugal e estende-se depois a outras geografias onde o grupo está presente, incluindo Europa, Estados Unidos e África.

A segunda fase, com duração de seis meses, é dedicada à especialização numa das áreas disponíveis: Food & Beverage, Front Office, Housekeeping, Catering & Events, Cozinha ou Gestão de Hotel.

Segundo o CEO do Pestana Hotel Group, José Theotónio, o programa procura profissionais com experiência, mas também “curiosidade, capacidade de adaptação, vontade de aprender e ambição para crescer”, proporcionando uma visão transversal do negócio hoteleiro.

Além das competências técnicas, o Growing Together pretende desenvolver capacidades associadas à liderança, como adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação, colaboração e gestão de equipas.

O programa está aberto a candidatos internos e externos ao grupo, sendo exigida alguma experiência na hotelaria, fluência em inglês e disponibilidade para mobilidade geográfica em Portugal e no estrangeiro.

As candidaturas à edição de 2027 decorrem até 2 de Outubro e podem ser efectuadas através da plataforma de recrutamento do Pestana Hotel Group.