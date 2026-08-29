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Fogo junto a zona de mato mobiliza Sapadores para a Estrada do Fundoa

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Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados, ontem à noite, para um fogo registado na Estrada do Fundoa 

O alerta foi dado cerca das 20h56, tendo as chamas deflagrado numa zona próxima de mato, levando à mobilização de uma equipa da corporação.

Para o local foram destacados quatro bombeiros, que procederam à intervenção.

Esta ocorrência não teve qualquer relação com a registada no Beco da Garagem, tratando-se de duas situações distintas.

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