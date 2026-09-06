Governo cabo-verdiano decreta dois dias de luto nacional devido ao acidente com um autocarro

Cabo Verde vai decretar dois dias de luto nacional na sequência do acidente com um autocarro na ilha do Fogo, que provocou 25 mortos, anunciou hoje o primeiro-ministro Francisco Carvalho.

"Estamos a decretar dois dias de luto nacional devido à dimensão desta tragédia. A viatura tinha 39 pessoas e, lamentavelmente, houve 25 mortos e há ainda 14 jovens no hospital, sendo que dois continuam numa situação que exige mais cuidados", afirmou Francisco Carvalho, em entrevista à Televisão de Cabo Verde (TCV).

Entre as medidas já adotadas pelo Governo anunciou a criação de um gabinete de crise e o envio para a ilha de uma equipa médica composta por 16 médicos, enfermeiros e especialistas, que deverá reforçar a capacidade de resposta no terreno.

Segundo Francisco Carvalho, o Governo está também em contacto com parceiros internacionais para, caso seja necessário, proceder à retirada de doentes que necessitem de cuidados médicos diferenciados.

O primeiro-ministro garantiu que o Governo está a trabalhar em articulação com a câmara municipal e as autoridades locais para prestar apoio às famílias afetadas, com particular atenção ao acompanhamento psicológico e a outras necessidades que sejam identificadas.

Francisco Carvalho adiantou que, após ouvir as autoridades locais e avaliar a situação no terreno, poderão ser adotadas outras medidas de resposta à tragédia.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde anunciou a mobilização de uma equipa de emergência pré-hospitalar, constituída por médicos, enfermeiros e tripulantes, para apoiar as operações de resposta e prestar assistência às pessoas afetadas.

A organização mobilizou também um psicólogo, que seguirá no voo seguinte para a ilha, para prestar apoio psicossocial às pessoas afetadas e às famílias.

Esta mobilização junta-se ao acompanhamento realizado pelo Conselho Local da Cruz Vermelha em São Filipe, que se encontra no terreno desde o início da situação.

De acordo com a Câmara Municipal de São Filipe, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, na localidade de Campanas de Cima, no município de Santa Catarina do Fogo.

O delegado do Ministério da Educação em São Filipe, José Pedro Gonçalves, esclareceu à Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress) que o passeio não foi organizado no âmbito das escolas.

Segundo explicou, tratava-se de uma atividade que o condutor habitualmente organizava todos os anos com alunos que transportava durante o período letivo, geralmente no final do ano escolar ou antes do início de um novo ano letivo.

A Inforpress adiantou ainda que, das 25 vítimas mortais, 20 morreram no local do acidente e cinco no Hospital Regional São Francisco de Assis.

Sete das vítimas foram sepultadas durante a noite, e os funerais de outras vítimas decorrem durante o dia de hoje.

O município de São Filipe declarou dois dias de luto municipal e anunciou uma reunião extraordinária para hoje, para deliberar sobre os apoios aos familiares das vítimas.

O Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde manifestou profundo pesar pelo acidente e afirmou estar a articular com as autoridades nacionais para apoiar a resposta às necessidades das vítimas e das pessoas afetadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mobilizou psicólogos especializados em situações de emergência para prestar apoio psicossocial às famílias e pessoas afetadas, enquanto o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vai enviar uma equipa para avaliar as necessidades, com particular atenção às crianças, aos adolescentes e às suas famílias.

"As Nações Unidas estão operacionais e continuarão a articular com o Governo de Cabo Verde e as autoridades locais, colocando à disposição a sua capacidade técnica e apoio financeiro através das suas agências, contribuindo para uma resposta coordenada na sequência desta tragédia", acrescentou.