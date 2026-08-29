Homem de 80 anos desencarcerado após acidente no Caminho da Casa Velha
Um homem com cerca de 80 anos ficou encarcerado no interior de uma viatura, esta tarde, na sequência de um acidente ocorrido no Caminho da Casa Velha, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 15 horas, mobilizando os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Para o local foram enviadas uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, tendo sido necessário recorrer a equipamento próprio para retirar a vítima do automóvel.
Depois de assistido no local, o homem foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas.
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