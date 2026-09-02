Filme e pipocas de borla na próxima quarta-feira no Parque Santa Catarina

‘O Diabo Veste Prada 2’, protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway, é o filme que será exibido na próxima quarta-feira, pelas 21h30, no Parque Santa Catarina. O recinto abre uma hora antes. A entrada é livre para esta sessão de cinema a céu aberto e a sessão conta com oferta de pipocas. Há 500 lugares sentados. A iniciativa 'Cinema da Praça' é promovida por todo o país pela cadeia de supermercados Continente e desta vez acontece no Funchal.

Esta iniciativa itinerante já vai na quarta edição. Cada sessão conta com 500 lugares sentados, sendo ainda possível assistir ao filme em mantas e cadeiras próprias. Segundo uma nota de imprensa da organização, o Cinema na Praça Continente conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, "reforçando o compromisso da marca com a proximidade, a inclusão e a valorização das comunidades".