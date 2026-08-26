MEO Sons do Mar aposta em DJs, tecnologia e acessibilidade

O MEO Sons do Mar regressa ao Parque de Santa Catarina, no Funchal, a 4 e 5 de Setembro, com novidades que vão além da programação musical. A edição deste ano prolonga a animação após os concertos principais, com actuações de DJs, e reforça a componente tecnológica e as soluções de acessibilidade no recinto.

Pela primeira vez, o festival terá música de DJs após os concertos principais, prolongando a programação de cada noite e a permanência do público no recinto, revela a organização.

A tecnologia terá também um papel reforçado nesta edição, com a MEO a aumentar a infra-estrutura de rede móvel e conectividade disponível no festival. A ligação permitirá assegurar as comunicações das equipas no terreno e o acesso à Internet nas diferentes áreas do recinto.

A acessibilidade volta a ser uma das apostas do MEO Sons do Mar através da iniciativa Música com Sentido, promovida pela Fundação MEO. Entre as soluções disponibilizadas está a aplicação SENTIDO, que permite acompanhar, em tempo real e através do telemóvel, a interpretação dos concertos em Língua Gestual Portuguesa (LGP), além de disponibilizar informação sobre os recursos e serviços de acessibilidade existentes no recinto.

Todos os concertos contarão igualmente com intérpretes de LGP, estando ainda previstos acessos adaptados e zonas reservadas para pessoas com mobilidade condicionada.

O festival reforça também o MEO Lounge, espaço dedicado ao convívio e networking, que contará este ano com a participação da Dell Technologies, através de uma parceria com a MEO Empresas.

A edição de 2026 pretende, assim, conjugar música e entretenimento com conectividade e soluções tecnológicas destinadas a tornar a experiência mais acessível aos diferentes públicos.