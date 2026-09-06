Seis famílias recebem novas casas no Porto Moniz

Mais seis famílias madeirenses vão receber, esta segunda-feira, as chaves de novas habitações no Porto Moniz, construídas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A entrega está marcada para as 16h00 horas e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O novo edifício habitacional, localizado no sítio da Vila, é composto por seis fogos construídos a custos controlados, dos quais dois de tipologia T1 e quatro T2.

A empreitada representou um investimento na ordem de um milhão de euros, com IVA incluído, através do Governo Regional e da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM). O edifício está equipado com bombas de calor, painéis solares e estacionamento coberto.

Com estas seis habitações, sobe para 569 o número de casas já entregues a famílias madeirenses com apoio do PRR. Permanecem por entregar outras 239, num total de 808 novas habitações previstas pela Região.