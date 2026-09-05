Nacional derrotado pelo Sporting

O Nacional -orientado interinamente por Bruno Abreu - perdeu, 0-2, diante do Sporting em encontro da quinta jornada da Liga que foi disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Luís Suárez, aos 32 minutos, marcou de grande penalidade o primeiro golo da equipa leonina. Na segunda parte, aos 49 minutos, Flávio Gonçalves apontou o segundo do Sporting.

Com este resultado, o Nacional é décimo classificado com dez pontos. Na próxima jornada, a equipa alvinegra recebe o Alverca, encontro marcado para o próximo Sábado, 12 de Setembro, para as 15h30, no Estádio da Madeira, jogo da estreia de Alexandre Santos como novo treinador do Nacional.