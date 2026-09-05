No final do encontro frente ao Benfica, o treinador do Marítimo assumiu que os objectivos das equipas eram diferentes e admitiu que a equipa demorou a responder quando sofreu o primeiro golo, logo nos primeiro minutos da partida disputada, hoje, no Estádio do Marítimo.

"Ninguém gosta de perder, mas há sempre contexto. Sabia que íamos jogar contra uma equipa que tem um objetivo completamente diferente do nosso. Também não quer dizer nada, mas, eu sei, pela experiência que tenho de jogar contra uma equipa grande, que estas querem resolver o jogo muito cedo. Infelizmente, sofremos muito cedo no jogo, por isso também demorou algum tempo para a equipa recuperar", disse.

O treinador afirmou que "a saída do lateral direito do Benfica [Alexander Bah], por lesão, foi um momento para a nossa equipa recuperar um bocado. A equipa esteve bem nesse aspecto. Não criámos muito, mas pelo menos vi a equipa jogar. Tentou sair contra o Benfica, que costuma pressionar bem e alto".

"Na segunda parte, acho que entramos muito bem no jogo. Chegámos mais vezes à área do Benfica, mas sem criar muita coisa, quando a equipa precisava de um golo. O Benfica tem um plantel forte e depois sofremos mais um golo, que acho que foi muito 'soft'", admitiu.

No entanto, afirma que, na sua opinião, "se alguém que não viu o jogo e olhar só para o resultado, não vai saber que mostrámos mais do que o resultado está a dizer. Acho que a equipa competiu muito, e isto também foi um objetivo da nossa equipa. Competimos muito para não facilitar, mas, a equipa tem de evoluir. Derrota, sim, mas agora temos de continuar. E o nosso objectivo é a manutenção".

Marco Silva realça ambiente "muito bom" no estádio

"Em primeiro lugar, realçar o ambiente muito bom no estádio, não só em relação à nossa equipa, mas também em relação à equipa do Marítimo. Um ambiente bom para se jogar, um ambiente de jogo de futebol a sério, de um grande apoio à equipa da casa", apontou o treinador do Benfica.

"Foi também excelente a sensação no final do jogo, com a nossa vitória totalmente justa e com aquela energia que foi passada, mais uma vez, por parte da nossa massa adepta", disse.

Contudo, o técnico não poupou críticas ao relvado: "Pena, e volto a referir, o estado do relvado. Realmente, é muito mau, acho que vendemos muito mal aquilo que temos de bom. Temos muitas coisas boas e uma delas é o futebol e como se trabalha em Portugal. Poderíamos vendê-lo de uma forma muito melhor. Nada a ver com o Marítimo, claramente. São outras questões".

Já sobre a lesão de Alexander Bah, disse ser "muito prematuro para já dizer algo, o jogador amanhã irá começar a fazer os exames necessários para termos mais certezas e o departamento médico irá depois comunicar convosco quando houver mais certeza daquilo que é o seu estado".