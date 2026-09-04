Campanha de Sensibilização Ambiental da Câmara do Funchal chega ao MEO Sons do Mar

A Câmara Municipal do Funchal vai levar a cabo uma campanha de sensibilização ambiental durante a realização do festival MEO Sons do Mar, nos dias 4 e 5 de Setembro, no Parque de Santa Catarina. A autarquia apela aos festivaleiros para não deitarem beatas no chão e utilizarem correctamente os contentores do recinto.

Esta acção segue-se às já realizadas no Funchal Summer Opening, no Funchal Jazz, no Dia Internacional da Juventude e no Funchal Summer Fest. A operação resulta da parceria contínua entre Departamento de Ambiente e Divisão de Juventude, que alia o voluntariado jovem à promoção do civismo e da sustentabilidade.

Segundo explica nota à imprensa, durante o evento, as equipas de voluntários vão reforçar a abordagem directa ao público com um foco muito claro: "sensibilizar para que não sejam deitadas beatas no chão e para a utilização correcta de todos os contentores e ecopontos disponíveis no recinto. Além do diálogo de proximidade, continuarão a ser distribuídos cinzeiros portáteis aos fumadores para evitar a poluição do recinto".

A autarquia sublinha que, embora o trabalho de sensibilização das equipas seja fundamental, o sucesso na manutenção do espaço público depende do civismo individual. "Cada festivaleiro é convidado a fazer a sua parte para manter o Parque de Santa Catarina limpo e agradável para todos", apela.

O ciclo de campanhas de sensibilização ambiental em eventos de verão deste ano será finalizado no próximo dia 25 de Setembro, no festival Carvão em Brasa, que decorrerá na Quinta Magnólia.