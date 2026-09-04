Elisa regressa a casa com casa cheia de entusiasmo

A madeirense Elisa subiu ao palco no primeiro dia do MEO Sons do Mar, perante um público que acompanhou a actuação com grande entusiasmo. O recinto do Parque de Santa Catarina compôs-se ao longo da tarde e ganhou agora nova energia com a presença da artista regional.

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Durante o concerto, Elisa destacou a particularidade de actuar em casa, reconhecendo que “regressar a casa é sempre uma grande responsabilidade”. Na plateia estão amigos, familiares e muitas caras conhecidas, o que torna esta actuação ainda mais especial para a artista.

A noite prossegue depois com o grande destaque do primeiro dia do festival: Bárbara Tinoco sobe ao palco às 22h00.