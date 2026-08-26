Romaria do Marítimo para Arouca em marcha

O Marítimo joga em Arouca, na que será a segunda deslocação verde-rubra na presente edição da I Liga, no próximo sábado.

E, a exemplo do que já aconteceu aquando da viagem para Famalicão, o clube prepara a 'Romaria' até à Serra da Freita, no Norte do país. Os adeptos verde-rubros que pretendam marcar presença em Arouca, devem adquirir o bilhete através da Bilheteira Online do Marítimo, ao preço de 13 euros.

O jogo com o Arouca, da 4ª jornada da Liga Betclic, está marcado para este sábado, 29 de Agosto, pelas 15h30, no Estádio Municipal de Arouca.