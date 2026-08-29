FC Porto tenta recuperar liderança isolada na deslocação a Viseu

O FC Porto procura hoje manter o pleno de triunfos e recuperar a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Académico de Viseu, em jogo da quarta jornada.

Os 'dragões', atuais campeões nacionais, venceram as anteriores três partidas, sem qualquer golo sofrido, e sabem que apenas um triunfo assegura a liderança isolada da prova, depois da vitória do Sporting na véspera na visita ao Rio Ave (4-0).

A equipa orientada por Francesco Farioli vai ter pela frente o Académico de Viseu, de regresso ao escalão máximo e que ainda não venceu, mas já empatou na visita ao Benfica (2-2).

O FC Porto entra em campo, pelas 18.00, com nove pontos, menos um do que o Sporting, enquanto o Académico de Viseu soma dois.

Também hoje, o Arouca recebe o Marítimo, num duelo entre duas equipas que conseguiram um bom início de campeonato.

A formação arouquense soma seis pontos e apenas foi derrotada na visita ao FC Porto, enquanto o Marítimo tem mais um e ainda não sofreu nenhum desaire no regresso à I Liga.

No outro jogo do dia, o Alverca, que apenas soma um ponto em três jogos, vai receber os açorianos do Santa Clara, equipa que tem sete e também ainda não perdeu.

Programa da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol:

- Sexta-feira, 28 ago:

Rio Ave -- Sporting, 0-4

- Sábado, 29 ago:

Arouca -- Marítimo, 15:30

Alverca - Santa Clara, 15:30

Académico de Viseu - FC Porto, 18:00

- Domingo, 30 ago:

Nacional - Estrela Amadora, 15:30

Casa Pia -- Moreirense, 18:00

Famalicão - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 31 ago:

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:15

Benfica - Estoril Praia, 20:15