FC Porto tenta recuperar liderança isolada na deslocação a Viseu
O Marítimo defronta o Arouca a partir das 15h30
O FC Porto procura hoje manter o pleno de triunfos e recuperar a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol na visita ao Académico de Viseu, em jogo da quarta jornada.
Os 'dragões', atuais campeões nacionais, venceram as anteriores três partidas, sem qualquer golo sofrido, e sabem que apenas um triunfo assegura a liderança isolada da prova, depois da vitória do Sporting na véspera na visita ao Rio Ave (4-0).
A equipa orientada por Francesco Farioli vai ter pela frente o Académico de Viseu, de regresso ao escalão máximo e que ainda não venceu, mas já empatou na visita ao Benfica (2-2).
O FC Porto entra em campo, pelas 18.00, com nove pontos, menos um do que o Sporting, enquanto o Académico de Viseu soma dois.
Também hoje, o Arouca recebe o Marítimo, num duelo entre duas equipas que conseguiram um bom início de campeonato.
A formação arouquense soma seis pontos e apenas foi derrotada na visita ao FC Porto, enquanto o Marítimo tem mais um e ainda não sofreu nenhum desaire no regresso à I Liga.
No outro jogo do dia, o Alverca, que apenas soma um ponto em três jogos, vai receber os açorianos do Santa Clara, equipa que tem sete e também ainda não perdeu.
Programa da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol:
- Sexta-feira, 28 ago:
Rio Ave -- Sporting, 0-4
- Sábado, 29 ago:
Arouca -- Marítimo, 15:30
Alverca - Santa Clara, 15:30
Académico de Viseu - FC Porto, 18:00
- Domingo, 30 ago:
Nacional - Estrela Amadora, 15:30
Casa Pia -- Moreirense, 18:00
Famalicão - Gil Vicente, 20:30
- Segunda-feira, 31 ago:
Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:15
Benfica - Estoril Praia, 20:15