Vasco Seabra antevê "jogo de luta" do Arouca frente ao Marítimo

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, antecipou hoje um "jogo de luta muito grande" frente ao Marítimo, destacando a organização defensiva do adversário, que soma sete pontos nas três primeiras jornadas da I Liga portuguesa de futebol.

"Vai ser um jogo de luta muito grande, frente a um adversário difícil, que tem sete pontos conquistados em três jogos. É uma equipa difícil de bater, com um processo defensivo muito forte e consolidado", afirmou o técnico, na antevisão do encontro de sábado, da quarta jornada.

Vasco Seabra considerou que nenhuma equipa consegue ainda demonstrar a sua qualidade durante os 90 minutos, mas salientou a capacidade já evidenciada pelo Marítimo e pelo Arouca em diferentes fases dos jogos.

"Vai ser um jogo de muita paciência e exigência para nós, em termos emocionais e de agressividade. Mais uma vez, vai pedir a nossa melhor versão e competição máxima", sublinhou.

Sobre o mercado, o técnico admitiu que preferia que o período para saídas terminasse já hoje, mas valorizou a possibilidade de contar com mais uma semana para reforçar o plantel.

"Para o lado de saídas, preferia que o mercado fechasse hoje. Para o lado das entradas, ainda bem que temos mais uma semana", disse.

Vasco Seabra revelou ainda que o clube tem identificados um lateral direito e um extremo que pretende contratar, caso não se verifiquem saídas.

"Temos identificado um lateral direito e um extremo e, não havendo saídas, são duas posições que queremos acrescentar ao plantel, mas, ao mesmo tempo, acreditamos nos jogadores que cá estão", explicou.

O treinador lembrou ainda os mais de 40 golos marcados pelo Arouca na época passada, mas reconheceu a necessidade de melhorar os índices ofensivos e defensivos, antes de "mais um jogo de exigência máxima".

"O Marítimo vai exigir a nossa melhor versão, como aconteceu com o FC Porto, o Moreirense e qualquer adversário", concluiu.

O Arouca, quinto classificado, com seis pontos, defronta o Marítimo, terceiro, com sete, no sábado, no Municipal de Arouca, às 15:30, em jogo arbitrado por Gustavo Correia, da Associação do Porto.