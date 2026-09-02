Capotamento na Cancela causa um ferido ligeiro

Um automóvel ligeiro capotou na tarde desta quarta-feira na Estrada do Aeroporto, junto ao Entreposto da Cancela, no concelho de Santa Cruz, provocando um ferido ligeiro e constrangimentos na circulação automóvel.

O acidente ocorreu quando, por razões que estão a ser apuradas pela PSP, a viatura se despistou e acabou por capotar enquanto circulava naquele arruamento.

A condutora, que era a única ocupante do veículo, conseguiu sair pelos próprios meios antes da chegada das equipas de socorro. Apesar de ter sofrido ferimentos ligeiros, encontrava-se aparentemente bem e acabou por prescindir do transporte ao hospital.

Para o local foram mobilizados quatro veículos e 11 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. A PSP também esteve presente, tendo assegurado a regulação do trânsito e tomado conta da ocorrência.

O acidente provocou congestionamentos na zona, que foram sendo atenuados à medida que as autoridades garantiam a circulação e eram desenvolvidos os trabalhos de remoção da viatura.