Nacional oficializa avançado Njoya Abdel
O Nacional anunciou, este sábado, a contratação do avançado camaronês Njoya Abdel, de 22 anos, proveniente do FC Hegelmann, da Lituânia.
O jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas, ficando ligado aos alvi-negros até 2031, e reforça as opções ofensivas da equipa da Choupana.
Na última época, ao serviço do FC Hegelmann, Abdel realizou 22 jogos e marcou nove golos. O avançado somou ainda experiência nas competições europeias, tendo participado na fase de qualificação da UEFA Conference League.
Njoya Abdel vai vestir a camisola número 29 do Nacional.