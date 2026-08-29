Nacional oficializa reforço sul-coreano Minkyu Song
O CD Nacional acaba de informar que chegou a acordo com o extremo sul-coreano Minkyu Song para representar o clube nas próximas duas temporadas desportivas.
Aos 26 anos, o jogador chega à Madeira proveniente do FC Seoul, onde disputou 28 partidas, marcou cinco golos e fez cinco assistências na última época. Antes teve passagens pelo Jeonbuk Motors e Pohang Steelers, ambas coletividades do futebol sul-coreano.
Internacional pelo seu país, Minkyu Song junta-se a partir deste sábado ao grupo de trabalho alvi-negro.