Nacional perde na Choupana com o Estrela da Amadora
O Nacional perdeu, este domingo, por 3-2, frente ao Estrela da Amadora, na Choupana, em jogo da quarta jornada da Liga Portugal.
A equipa madeirense entrou da melhor forma e inaugurou o marcador logo aos 3 minutos, por Wesley Gasolina, de cabeça, após cruzamento de William Kokolo.
O Estrela foi crescendo no encontro e chegou ao empate já nos descontos da primeira parte. Ianis Stoica, aos 45+1 minutos, converteu uma grande penalidade, após falta de José Vítor sobre Robinho.
Na segunda parte, a formação visitante consumou a reviravolta aos 62 minutos, através de Abraham Marcus, que protagonizou uma excelente jogada individual antes de rematar para o fundo das redes.
A resposta do Nacional foi rápida e, aos 65 minutos, Pablo Ruan restabeleceu a igualdade, após assistência de Igor Liziero.
Quando o empate parecia encaminhado, o Estrela voltou a marcar aos 82 minutos. Leandro Antonetti, assistido por Eddy Doué, fez o 3-2 e acabou por dar a vitória à equipa da Amadora.
Com este resultado, o Nacional soma 4 pontos e ocupa a nona posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 5 de Setembro, às 20h30, o conjunto insular viaja até Lisboa para defrontar o Sporting.