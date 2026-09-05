ONU lamenta "trágica" morte de mais de 80 pessoas em embarcação à deriva nas Canárias

A ONU descreveu hoje como uma "história trágica" a morte de mais de 80 pessoas numa embarcação à deriva ao sul do arquipélago espanhol das Canárias e destacou os riscos "extremos" enfrentados por alguns migrantes.

"Há muitas histórias de migrantes que morreram no mar e acho importante não as esquecermos (...). Os nossos pensamentos estão com os sobreviventes e as famílias que ainda aguardam notícias", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral, na sua conferência de imprensa diária.

Por sua vez, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou estar "profundamente preocupada com a perda de tantas vidas" e ressaltou que este caso "não é uma exceção nesta rota".

De acordo com a OIM, o barco andou à deriva no Atlântico durante quase um mês antes de ser encontrado.

A OIM informou que as autoridades espanholas resgataram 44 sobreviventes.

"Acredita-se que mais de 80 pessoas tenham morrido ou desaparecido durante a travessia. Apenas cinco corpos foram recuperados", explicou Dujarric.

"As distâncias eram enormes e as capacidades de vigilância e resgate ao longo da rota atlântica da África Ocidental continuam limitadas", acrescentou.

Por sua vez, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) destacou que a tragédia "ressalta os riscos extremos enfrentados por aqueles que empreendem jornadas perigosas, incluindo pessoas que fogem de conflitos, violência e perseguição".

Mais de 80 pessoas, incluindo uma bebé, morreram num barco que partiu da Gâmbia em direção às Canárias com 128 pessoas a bordo. A embarcação foi resgatada na madrugada de quinta-feira, à deriva, depois de 26 dias no mar, com apenas 44 sobreviventes e cinco corpos a bordo.

De acordo com o Serviço de Salvamento Marítimo, que confirmou a informação à agência espanhola EFE, a embarcação foi localizada por uma das suas aeronaves ao final da tarde de quarta-feira, a 120 quilómetros da costa da ilha espanhola de Gran Canária, e recebeu assistência do navio de salvamento Guardamar Urania por volta da meia-noite.