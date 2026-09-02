'Sorcery' vence Regata Canárias-Madeira com novo recorde

A embarcação espanhola 'Sorcery', de Antonio Luis Hernandez Machado, foi a grande vencedora da 24.ª edição da Regata Internacional Canárias-Madeira, numa travessia marcada pelo domínio absoluto dos espanhóis e coroada com um novo recorde da prova.

O Oceano Atlântico rendeu-se à velocidade do 'Sorcery'. A embarcação de Antonio Luis Hernandez Machado foi a primeira a cruzar a linha de chegada, instalada na baía da freguesia do Caniço, depois de uma travessia de aproximadamente 263 milhas náuticas entre Santa Cruz de Tenerife e a Madeira.

A chegada aconteceu hoje, pelas 21:49,58 horas, e confirmou uma vitória que os espanhóis começaram a construir praticamente desde os primeiros momentos da regata. Ao longo da travessia, o 'Sorcery' manteve-se na frente da frota e acabou por festejar não apenas o triunfo em tempo real e a conquista do Troféu Alivar Cardoso, mas também um novo máximo da competição.

Com cerca de 33 horas de navegação, a embarcação espanhola pulverizou o anterior recorde da Canárias-Madeira, estabelecido na edição de 2024 pelo também equipa espanhol do 'Lola Tres', de Rafael Lasso Cabrera, que então completou o percurso em 36:15,10 horas. A diferença, superior a três horas, traduz bem a dimensão da prestação da equipa espanhola.

Pelas 22 horas de hoje, a luta pelos lugares seguintes permanecia em aberto. O 'Antigua Craiova', de Alejandro Morales Quintana, ocupava a segunda posição, numa disputa apertada com o madeirense 'Swing', de José Augusto Araújo, quando se encontrava a cerca de 37 milhas náuticas da linha de chegada. Ambas as formações deve cortar a linha de chegada ainda no início da madrugada de amanhã.

De referir que a edição de 2026, organizada pelo Clube Naval do Funchal e Real Club Nautico de Tenerife, contou com uma frota de 30 embarcação na linha de partida.