Regata Canárias-Madeira já ‘navega’ em pleno Atlântico
34.ª edição teve largada em Santa Cruz de Tenerife ao final da manhã de hoje. Pela frente as 30 embarcações têm um percurso de 262 milhas náuticas até cortarem a linha de chegada na costa sul da Madeira.
A 34.ª Regata Internacional Canárias-Madeira já ‘navega’ em pleno Oceano Atlântico. A edição desde ano, que conta com 30 embarcações teve o seu sinal de largada pelas 12 horas em, plena baía da cidade de Santa Cruz de Tenerife, na ilha espanhola de Tenerife.
A largada foi feito em boas condições de vento, com este a soprar de noroeste entre os 10 a 15 nós de intensidade. Com uma bóia de desmarque à saída da ilha canariana, a frota enfrenta agora um percurso de cerca de 260 milhas náuticas até à linha de chegada que estará instalada na costa sul da Madeira, nas imediações da freguesia do Caniço.
As primeiras embarcações a cruzarem a linha de chegada deverá acontecer durante a o dia 3 de Setembro, esta quinta-feira.
Até lá a organização, que está a cargo pelo Clube Naval do Funchal e o Real Club Náutico de Tenerife, disponibiliza o link para poder acompanhar todas as emoções da travessia atlântica, em tempo.
Para isso basta aceder ao seguinte link:
https://tracking.logg4sport.com/sailing?c=541-b2493e18a67d9fda163b805159a61d40&fbclid=IwY2xjawUDp_9wZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUJ0RTlsVk43OENZZ2pDS0lzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeTepfBdQ1sIsnd5ru7s1Y1bwz7ohjJDAKgakbIZdkpXh6uBTPyIhDh3aSRNY_aem_MQclhl1q5hbxNZAF_9Kdvw