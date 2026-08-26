Zelensky reforça defesa de Donetsk com comandantes do antigo batalhão Azov

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje, durante uma visita à frente de combate, a formação de dois novos grupos militares sob o comando de oficiais do antigo batalhão Azov para reforçar o exército na região de Donetsk, no leste do país.

"As nossas posições em Donetsk serão reforçadas graças a dois novos grupos. Os comandantes serão os heróis da Ucrânia, Denis Prokopenko e Andriy Biletsky", disse Zelensky num vídeo gravado durante a sua visita à frente de Oleksandrivka, na confluência das regiões de Donetsk, Zaporijia e Dnipropetrovsk.

O líder ucraniano não forneceu mais detalhes sobre as características dos dois novos grupos nem revelou as áreas da frente de Donetsk pelas quais serão responsáveis.

Denis Prokopenko liderou as tropas ucranianas durante o cerco russo de Mariupol, no sul da Ucrânia, nas primeiras semanas da invasão lançada por Moscovo em 24 de fevereiro de 2022.

O comandante militar foi capturado e libertado pouco depois numa troca de prisioneiros com Moscovo, após a queda do complexo siderúrgico de Azovstal, em Mariupol, e da última bolsa de resistência do batalhão Azov, uma força de voluntários que seria incorporada no exército.

Prokopenko, de 39 anos, é agora comandante do 1.º Corpo Azov da Guarda Nacional da Ucrânia.

Andri Biletsky foi pelo seu lado comandante do batalhão Azov quando era ainda uma milícia e lidera agora o 3.º Corpo de Assalto do Exército Ucraniano, a outra formação a receber os antigos combatentes voluntários.

Segundo a imprensa ucraniana, commbateu na defesa de Kiev e na libertação da região da capital no início da invasão, bem como da região de Kherson e participou nas batalhas de Avdiivka, na região de Donetsk.

Ambos os oficiais estiveram presentes em alguns dos pontos mais críticos da guerra, sendo Donetsk uma das regiões de combates mais intensos nos últimos quatro anos e que a Rússia ainda não conseguiu ocupar, embora controle parte da província.

Zelensky visitou, com o novo chefe do exército, Mykhailo Drapati, os soldados que combatem no eixo de Oleskandrivka, onde a Ucrânia afirma ter recapturado 26 localidades e cerca de 745 quilómetros quadrados de território este ano.