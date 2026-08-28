Percurso do Sporting de Braga conhecido hoje

O Sporting de Braga, em estreia na Liga Conferência de futebol, fica a conhecer hoje as equipas que irá defrontar na fase de liga da competição, cujo sorteio se realiza em Monte Carlo.

A partir das 12:00 (hora em Lisboa), os minhotos saberão quais os seis oponentes com que se irão cruzar, sendo que jogarão com um clube de cada um dos seis potes, disputando três partidas em casa e outras três fora.

A formação bracarense, que foi quarta colocada na I Liga 2025/26, teve de ultrapassar três rondas de qualificação para atingir a fase de liga da terceira prova de clubes da UEFA, eliminando Zeleznicar Pancevo, Dinamo Minsk e Áustria Viena.

O Sporting de Braga é apenas a segunda equipa portuguesa a entrar na fase de liga da Liga Conferência, depois de o Vitória de Guimarães ter participado em 2024/25 e chegado aos oitavos de final.

A primeira jornada da fase de liga da Liga Conferência está agendada para 15 de outubro.