Jogo Sporting-Nacional da 5.ª jornada da I Liga adiado de 4 para 5 de Setembro

O jogo entre o Sporting e o Nacional, a contar para a quinta jornada da I Liga, foi adiado dia 05 de setembro, após acordo entre os clubes, anunciou hoje a Liga portuguesa de futebol profissional.

A alteração da data e do horário da partida resulta de um acordo estabelecido entre os dois clubes, tendo contado igualmente com a aprovação do operador televisivo com os direitos de transmissão.

Inicialmente, o encontro estava previsto para as 20:15 de sexta-feira, 04 de setembro, coincidindo com o horário da receção do FC Porto ao Moreirense.

De acordo com o comunicado da Liga, a receção dos 'leões' à formação madeirense passa assim a realizar-se sábado, 05 de setembro, a partir das 20:30.