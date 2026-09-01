Sporting confirma empréstimo de Pedro Gonçalves à Fiorentina

O Sporting confirmou hoje o empréstimo de Pedro Gonçalves aos italianos da Fiorentina, que pagam 2,5 milhões de euros (ME), com o clube da I Liga portuguesa de futebol a explicar que o negócio pode chegar aos 25 ME.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'leões' detalham que o acordo de empréstimo até ao final da época 2026/27 prevê o pagamento de uma verba de 2,5 ME, com a Fiorentina a ficar com direito de opção, existindo também objetivos que podem obrigar a formação de Florença a avançar para a compra a título definitivo.

Caso pretenda avançar para a aquisição de Pedro Gonçalves, a Fiorentina pode exercer a cláusula de compra até 31 de maio de 2027 por 22,5 ME. Por outro lado, se determinados objetivos, que não foram detalhados, forem alcançados, os italianos terão de pagar os mesmos 22,5 ME e ficar com o internacional português.

O Sporting revela ainda que não vai ter custos de intermediação pelo empréstimo e que o mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelos dois clubes em parte iguais.

Os 'leões' já se despediram do médio nas suas redes sociais, lembrando os títulos conquistados pelo clube, enquanto a Fiorentina confirmou a chegada do médio, de 28 anos, e os termos do acordo.

Depois de ter feito a parte final da formação no Sporting de Braga e nos espanhóis do Valência, Pedro Gonçalves estreou-se como sénior nos ingleses do Wolverhampton, em 2018/19, e rumou ao Famalicão na temporada seguinte.

O jogador, que também pode atuar como extremo, mudou-se em 2020/21 para o Sporting, ao serviço do qual ganhou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Esta temporada, Pedro Gonçalves ainda não tinha competido pelos 'leões' e junta-se agora ao defesa direito português João Mário na Fiorentina, 20.ª e última classificada da Serie A ao fim de duas jornadas, ainda sem pontos.

Para trás ficam seis épocas no Sporting, pontuadas por 97 golos e 58 assistências em 239 jogos, com a particularidade de ter sido o melhor marcador da I Liga em 2020/21, quando atuou como extremo e ajudou o clube lisboeta a sagrar-se campeão nacional 19 anos depois, no fim do maior interregno de títulos da história 'verde e branca' no campeonato.

Ao anotar 23 tentos nessa campanha, Pedro Gonçalves tornou-se o último jogador luso a terminar uma edição da I Liga como o mais concretizador.

Natural de Vidago, o melhor futebolista jovem do campeonato em 2019/20 e 2020/21 contabiliza quatro internacionalizações pela seleção principal de Portugal e conquistou a Liga das Nações de 2025, tendo estado na fase final do Euro2020, disputado em 2021, devido à pandemia de covid-19, mas falhado outras convocatórias por causa de lesões sofridas nas vésperas dos estágios.

Condicionado por problemas musculares nas últimas duas épocas, Pedro Gonçalves perdeu espaço nas escolhas do treinador do Sporting, Rui Borges, e esteve ausente do Mundial2026, rumando agora à Fiorentina, apesar de ainda ter quatro anos de contrato com os 'leões', até 2030.

O Sporting tem transformado o seu plantel na janela de transferências de verão e também viu sair o defesa central Ousmane Diomande (Nottingham Forest, 40 ME), os médios Morten Hjulmand (Atlético de Madrid, 40 ME), antigo capitão, Hidemasa Morita (Hull City) e Daniel Bragança, emprestado com cláusula obrigatória de compra ao Torino, ou os extremos Francisco Trincão (Al Ahli, 39,4 ME) e Geovany Quenda (Chelsea, 50,8 ME), por entre várias contratações.