Sindicato preocupado com falta de técnicos de radiologia na Região

A resposta aos utentes da Madeira, na área da radiologia, está a ser condicionada pela falta de recursos humanos. A denúncia parte do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica que afirma que vários profissionais apresentaram escusa de responsabilidade.

O sindicato assume que este documento não é uma recusa em prestar cuidados, mas sim um alerta para as necessidades que este serviço apresenta. No caso concreto do Porto Santo, "existe apenas um TSDT de Radiologia, em regime de substituição, para assegurar a resposta durante 24 horas. Para garantir esta presença foi necessário deslocar um profissional do serviço hospitalar, agravando a pressão já existente nas restantes equipas".

Já no que diz respeito aos centros de saúde com serviço de urgência, designadamente Machico e São Vicente, existem equipamentos de raio-X já instalados, no entanto, não há profissionais a laborar, pelo que não se realizam exames.

Por outro lado, no caso dos doentes oncológicos, os profissionais estão preocupados com a falta de capacidade de resposta aos inúmeros pedidos de exames de Tomografia Computorizada e Ressonância Magnética. "Os constrangimentos existentes podem comprometer a celeridade necessária ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento destes doentes, numa área em que o cumprimento dos tempos clínicos assume particular relevância", admite o STSS. Além disso, denunciam a falta de condições em alguns espaços, nomeadamente a nível de temperatura e qualidade do ar, "que já terá provocado episódios de indisposição entre utentes e profissionais".

O sindicato aponta uma carência de cerca de 130 profissionais de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica, dos quais 54 são considerados de contratação urgente. Entre eles estão 12 Técnicos de Radiologia para assegurar os Centros de Saúde com serviço de urgência, seis profissionais para colmatar as faltas existentes no serviço hospitalar e quatro TSDT para reforçar o Centro de Saúde do Porto Santo, incluindo um Terapeuta Ocupacional, atualmente inexistente, e um Técnico de Radiologia.

A tudo isto junta-se a ausência de um Técnico Superior Diretor nomeado, "situação com impacto na organização dos serviços, na gestão dos recursos humanos, na formação e avaliação dos profissionais e na necessária articulação entre as diferentes áreas de diagnóstico e terapêutica".