Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 3 de Setembro, dá conta que a falta de alunos fecha seis mestrados. Cursos tinham 79 vagas, mas apenas 20 matrículas. Universidade da Madeira decidiu não abrir a segunda fase, embora as formações continuem acreditadas. Câmara do Funchal aumenta bolsas em 20%. Governo Regional alarga beneficiários, peças para ler nas páginas 6 a 8.

Ouro com ADN madeirense

Em destaque, Bruna Aguiar e Ona Gama regressaram com a medalha conquistada por Portugal nos Jogos do Mediterrâneo. Uma nasceu na Madeira, a outra tem raízes em Santana

Nepal aqui tão perto

Com destaque fotográfico, saiba ainda que a comunidade nepalesa na Madeira organiza ajuda às vítimas da tragédia através de um grupo de WhatsApp que reúne perto de mil pessoas.

Leixões dá prioridade às ilhas

A página 4 dá conta que a administração portuária aceita mudar as regras para favorecer Regiões.

'Queima Beiças' leva Madeira a Berlim

Leia ainda que porto-santense Francisco Silva apresenta picante na Alemanha.

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