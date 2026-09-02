Junta de Freguesia do Caniço acolhe acção de informação “O Sono e a Saúde Mental”

A Junta de Freguesia do Caniço acolhe, no próximo dia 16 de Setembro, uma ação de informação intitulado “O Sono e a Saúde Mental”, uma iniciativa dedicada à importância do descanso para o equilíbrio físico e psicológico. Esta sessão é organizada pela Corpo e Mente em Equilíbrio e pela GERAR — Reabilitação e Alto Rendimento, em parceria com a Junta.

"Ao longo da iniciativa serão abordados os efeitos do sono na saúde mental e no bem-estar, assim como a importância da adoção de hábitos que contribuam para um descanso adequado e para uma melhor qualidade de vida", refere a junta de freguesia na nota informativa.

Esta iniciativa tem início pelas 18h30, nas instalações da Junta de Freguesia do Caniço, sendo a participação gratuita.

"Com esta parceria, a Junta de Freguesia reforça a sua aposta na promoção da saúde e na disponibilização de informação útil à população, sensibilizando para uma dimensão essencial, mas muitas vezes desvalorizada, do nosso bem-estar", refere a nota informativa.

As inscrições podem ser feitas no site da Junta de Freguesia do Caniço.