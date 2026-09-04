PPM insiste na ligação ferry

O PPM Madeira voltou a defender a criação de uma ligação regular por ferry entre Portugal continental e a Região, considerando que a solução contribuiria para assegurar a continuidade territorial e combater a sazonalidade turística.

Na sequência da recente discussão em torno desta ligação marítima, o partido recorda que as viagens de passageiros entre o continente e as ilhas têm antecedentes históricos, referindo as ligações asseguradas no século XIX pelos navios “Açor” e “Funchal”, ao serviço da Empresa Insular de Navegação.

O PPM evoca também a operação da Naviera Armas, que assegurou uma ligação entre as Canárias, Madeira e Portimão, considerando que aquela experiência demonstrou a viabilidade de uma rota marítima regular.

A estrutura regional rejeita ainda o estudo recentemente anunciado sobre uma eventual ligação por ferry, considerando tratar-se de uma forma de adiar uma decisão.

O partido defende que seja retomada uma ligação nos moldes da operação realizada pela Naviera Armas, mas incluindo uma escala no Porto Santo.

Para o PPM, uma rota desta natureza poderia constituir uma alternativa de transporte para passageiros e viaturas e, simultaneamente, contribuir para captar visitantes durante a época baixa, reduzindo a sazonalidade turística no Inverno.