PPM critica "jogo do empurra" sobre o Cristo Rei do Garajau

O PPM Madeira criticou o que considera ser um "jogo do empurra" entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e o Governo Regional relativamente à responsabilidade pela manutenção e conservação do monumento do Cristo Rei do Garajau.

Em comunicado, o coordenador do PPM Madeira, Paulo Brito, lamenta que a escultura se encontre interdita aos visitantes devido ao seu estado de degradação e ao risco de deterioração, apesar de ser um dos pontos de interesse turístico daquela zona.

O partido recorda que o Cristo Rei do Garajau foi inaugurado no final da década de 1920 e destaca a sua importância histórica e turística, nomeadamente pela localização e pelas vistas sobre o Atlântico e a baía do Funchal.

Para o PPM, é "lamentável" a troca de responsabilidades entre as entidades públicas, questionando se o monumento será um "menino órfão que ninguém quer".

Paulo Brito considera que a situação revela "uma total incompetência" e defende que deverá existir um registo que permita determinar a quem pertence o monumento e quem tem a responsabilidade pela sua manutenção e conservação.

O PPM Madeira apela, por isso, a um entendimento rápido entre a Câmara de Santa Cruz e o Governo Regional, de forma a permitir a reabertura do espaço aos visitantes.

"O que querem é alimentar guerrilhas politiqueiras", acusa o partido, que considera que estas disputas acabam por prejudicar a Região, os monumentos e os madeirenses.

O PPM Madeira espera que a situação seja resolvida rapidamente e que termine aquilo que Paulo Brito classifica como uma “triste telenovela” em torno do Cristo Rei do Garajau.