Juventude do JPP desafia Governo PSD/CDS a criar complemento regional ao alojamento para estudantes deslocados

A Juventude do Juntos pelo Povo (JJPP) desafiou, esta quinta-feira, o Governo Regional PSD/CDS a criar um complemento regional ao alojamento para estudantes madeirenses deslocados, face ao aumento das rendas no continente.

Através de comunicado enviado à imprensa, o jovem quadro da JJPP, Alexandre Gomes, considera que os preços praticados actualmente, sobretudo na Grande Lisboa e no Porto, estão “completamente descontrolados”, colocando uma pressão financeira acrescida sobre as famílias madeirenses.

“Estamos a falar de jovens que, na esmagadora maioria dos casos, não se deslocam para o continente por opção. Fazem-no porque não encontram na Madeira a oferta formativa de que necessitam. Não podemos permitir que, depois de conseguirem uma vaga no ensino superior, encontrem no preço de um quarto uma nova barreira para concretizar o seu percurso académico”, afirmou.

Apesar de reconhecer o apoio das Câmaras Municipais, a JJPP considera que muitas famílias da classe média continuam sem resposta adequada devido aos critérios dos apoios existentes. A estrutura propõe assim um Complemento Regional ao Alojamento, baseado nos valores médios das rendas no distrito de estudo, com apoio progressivo consoante o escalão de IRS até ao quinto escalão. Para bolseiros da DGES, o apoio cobriria a diferença até ao tecto regional, já para não bolseiros, teria em conta a capacidade financeira do agregado.

Para Alexandre Gomes, “a classe média não pode continuar esquecida”, cabendo ao Governo Regional um papel mais activo na redução dos custos da deslocação.

“Estamos numa Região ultraperiférica, onde a insularidade já representa um custo adicional para as famílias. Quando a isso juntamos rendas que podem atingir valores incomportáveis, alimentação, transportes e viagens entre a Madeira e o continente, estamos a falar de um esforço financeiro que muitas famílias não conseguem suportar”, sublinhou.

A JJPP defende tratar-se de uma questão de equidade territorial, não devendo nenhum jovem madeirense ser condicionado no acesso ao ensino superior pela capacidade financeira da família.

“A classe média precisa da tutela regional e os estudantes precisam do Governo Regional”, afirmou ainda Alexandre Gomes, concluindo: “É tempo de eliminar as barreiras que retiram igualdade de oportunidades aos madeirenses. O local onde um jovem nasce não pode determinar até onde consegue chegar”.