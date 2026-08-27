PSD-Madeira elogia apoio do Gabinete do Ensino Superior aos estudantes

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira congratula os estudantes madeirenses que conheceram, nos últimos dias, os resultados das suas candidaturas ao ensino superior, destacando o mérito, o trabalho e a dedicação que lhes permitiram alcançar uma nova etapa do seu percurso académico.

Bruno Melim sublinhou que estes resultados refletem, antes de mais, "o esforço dos nossos jovens, mas também o trabalho das famílias, dos professores e das escolas que os acompanharam ao longo de todo o percurso e contribuíram para que hoje possam prosseguir os seus projetos académicos e profissionais".

O deputado social-democrata enalteceu, igualmente, o papel desempenhado pelo Gabinete do Ensino Superior, estrutura do Governo Regional que tem assegurado um acompanhamento próximo dos estudantes e das respetivas famílias, nomeadamente no apoio às candidaturas, no esclarecimento de dúvidas e na orientação ao longo de todo este processo.

"Para muitos jovens, a candidatura ao ensino superior representa o primeiro grande momento de decisão sobre o seu futuro. É um processo que envolve escolhas importantes e, muitas vezes, alguma incerteza. Ter uma estrutura próxima, disponível e preparada para acompanhar cada estudante faz toda a diferença", afirmou.

Bruno Melim considera, por isso, justo reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Gabinete, salientando a importância desta resposta disponibilizada pelo Governo Regional numa fase particularmente exigente para os jovens e para as suas famílias.

"É um trabalho muitas vezes feito longe da exposição pública, mas que merece ser reconhecido. Por detrás de cada candidatura existem expectativas, dúvidas e decisões com impacto no futuro de um jovem e da sua família. A Região está presente também aí, com uma resposta próxima, competente e preparada para ajudar", sublinhou.

Por fim, o Grupo Parlamentar do PSD.M deixa uma palavra de felicitação a todos os estudantes madeirenses que agora iniciam uma nova etapa, dentro ou fora da Região, desejando-lhes sucesso no percurso escolhido e reafirmando que o PSD continuará a defender políticas que acompanhem os jovens e apoiem as famílias no acesso e frequência do ensino superior.



