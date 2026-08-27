Dinheiro da taxa turística financia nova viatura de recolha do lixo na Calheta

A Câmara Municipal da Calheta investiu 140 mil euros, provenientes da taxa turística, na compra de uma nova viatura para o serviço de recolha de resíduos sólidos. Com esta aquisição, a autarquia passa a contar com dez veículos operacionais e tem já uma 11.ª viatura comprada a aguardar entrega.

O investimento visa responder ao aumento da produção de resíduos provocado pela pressão da atividade turística no concelho. Segundo a presidente da Câmara, Doroteia Leça, a medida canaliza as receitas geradas pelo turismo diretamente para a melhoria dos serviços públicos locais, beneficiando residentes e visitantes.

Para além do reforço e renovação da frota municipal, a autarquia prepara também a contratação de novos trabalhadores para reforçar as equipas no terreno, integrando uma estratégia mais vasta de investimento no saneamento e na preservação ambiental do município.