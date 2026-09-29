Greves na easyJet em outubro e dezembro já têm serviços mínimos decretados

As greves dos tripulantes de cabine da easyJet, entre 02 e 06 de outubro e 19 e 23 de dezembro, contarão com serviços mínimos, para voos de Lisboa, Porto e Faro para cidades europeias, Funchal, Porto Santo e Cabo Verde.

Segundo um despacho publicado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) nos dias 02, 03, 04, 05, e 06 de outubro serão asseguradas duas rotações diárias Lisboa--Funchal--Lisboa, num total de 10 rotações, uma rotação diária Porto--Funchal--Porto, num total de cinco rotações, uma rotação Porto--Porto Santo--Porto, nos dias 04 e 06 de outubro, num total de 2 rotações.

Estão ainda contempladas três rotações diárias, entre Lisboa--Genebra--Lisboa, Lisboa--Basileia--Lisboa, Lisboa-Zurique--Lisboa, Faro-Genebra-Faro e Porto--Genebra--Porto, num total de 15 rotações.

Estão ainda abrangidas três rotações diárias, entre Lisboa--Nantes--Lisboa, Lisboa--Bordéus--Lisboa, Porto--Nantes-Porto, Porto--Bordéus--Porto, Porto--Lyon--Porto, Porto--Nice--Porto, Porto--Paris Orly--Porto, Faro-Nantes--Faro e Faro--Lyon--Faro, num total de 15 rotações, uma rotação diária Lisboa--Londres--Lisboa, num total de cinco rotações e uma rotação diária de entre Lisboa--Luxemburgo--Lisboa e Porto--Luxemburgo--Porto, num total de cinco rotações.

Já nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2026 estarão asseguradas duas rotações diárias Lisboa--Funchal--Lisboa, num total de 10 rotações, duas rotações diárias Porto--Funchal--Porto, num total de 10, uma rotação Lisboa--Porto Santo--Lisboa, no dia programado, três rotações diárias, entre Lisboa--Genebra--Lisboa, Lisboa--Basileia--Lisboa, Porto-Genebra--Porto e Faro--Genebra--Faro, num total de 15.

Mais três rotações diárias, entre Lisboa--Nantes--Lisboa, Lisboa--Bordéus--Lisboa, Porto--Nantes-Porto, Porto--Bordéus--Porto, Porto--Lyon--Porto, Porto--Nice--Porto, Porto--Paris--Porto, quando programadas, num total de 15 rotações.

Prevê-se ainda uma rotação diária Lisboa--Londres--Lisboa, num total de cinco, uma rotação diária de entre Lisboa--Luxemburgo--Lisboa e Porto--Luxemburgo--Porto, num total de cinco.

Mais duas rotações entre Lisboa--Luxemburgo--Lisboa e Porto--Luxemburgo--Porto, num total de cinco e duas rotações, no total, de entre Lisboa/Porto--Praia--Lisboa/Porto e Lisboa/Porto-São Vicente Lisboa/Porto.

Os tripulantes da easyJet aprovaram, em setembro, o recurso à greve estimando-se que sejam afetados cerca de 500 voos programados das bases Porto, Lisboa e Faro, na paralisação de outubro.

A moção apresentada pela direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) foi aprovada por unanimidade, com 188 votos a favor.

Entre as situações denunciadas pelo sindicato encontra-se a falta de estabilidade de escalas, o tratamento discriminatório relativamente à classe dos pilotos, nas compensações oferecidas em sede de Acordo de Empresa (AE) e a pressão para realização de horas extra para fins comerciais.