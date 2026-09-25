Sindicato dos pilotos da easyJet France retira pré-aviso de greve para 1 e 2 de Outubro

O sindicato que representa os pilotos da easyJet France retirou hoje o pré-aviso de greve previsto para 01 e 02 de outubro, após as negociações com a administração da companhia aérea terem resultado numa proposta de acordo.

O Sindicato Nacional dos Pilotos de Linha Aérea de França (SNPL) indicou, em comunicado, que a proposta, ainda sujeita à aprovação dos pilotos da easyJet France filiados na estrutura sindical, prevê medidas destinadas a garantir maior estabilidade dos horários de trabalho.

Segundo a estrutura sindical, esta é uma questão considerada essencial para melhorar a conciliação entre a vida profissional e familiar dos trabalhadores.

As negociações foram retomadas após vários pré-avisos e adiamentos da paralisação, bem como ações de mobilização dos pilotos.

O sindicato considerou que o entendimento alcançado permite afastar, para já, o risco de greve, enquanto decorre o processo de ratificação do acordo.