Benfica estreia-se com triunfo por 2-1 na visita à Juventus
O Benfica, hexacampeão português, venceu hoje por 2-1 na visita à Juventus, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.
Em Turim, num jogo em que a portuguesa Tatiana Pinto foi titular na Juventus, a norueguesa Marit Lund 'bisou' para as 'encarnadas', com golos aos 40 minutos, de grande penalidade, e aos 61, tendo Alba Redondo reduzido para a formação da casa, aos 86.
Na segunda jornada, a formação portuguesa recebe, em 30 de setembro, as alemãs do Bayern Munique, que hoje empataram 2-2 com as inglesas do Manchester City.